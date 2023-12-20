"ذا تايمز": تداعيات الانهيار الأوكراني تنذر بضربة كارثية لمصداقية الغرب

يبدو أن مستقبل الحرب في أوكرانيا مرتبط بقدرة كييف على المثابرة والصمود، بالإضافة إلى قدرة الموارد البشرية الروسية على الاستمرار، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وسلطت الصحيفة الضوء على الوضع الراهن في أوكرانيا، قائلة: "تقييمات الاستخبارات الأمريكية الأخيرة أظهرت أن روسيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح خلال الصراع الحالي، لكنها ما زالت تواصل إعادة تجديد قواتها بوتيرة مذهلة، إذ يبرز رفض القيادة الروسية لأي اتفاق غير هزيمة أوكرانيا بأكملها، وهو ما ينذر بتصاعد خطورة الوضع".

ورأى تقرير الصحيفة أن قناعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقدرته على الانتصار "لا تزال سائدة، ومدفوعة بثقته في ضعف وتقسيم الغرب الداخلي، وتجد هذه العقلية ما يبررها في الأحداث الأخيرة، إذ تمت عرقلة التمويل العسكري لأوكرانيا من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان". مضيفة: "هذه العرقلة تغذي أيضا خطاب بوتين، الذي يصور الغرب المشتت بالصراعات الداخلية والمنعزل عن خطورة الأزمة الأوكرانية".

وأردفت أن "المنعطف الحالي في الصراع الأوكراني يظهر باعتباره لحظة مفصلية، ويصبح الأولوية السائدة والمحورية التي تشغل الاهتمام الدولي، متجاوزًا في أهميته العديد من القضايا والمصائر العالمية الأخرى، بسبب دوره في تحديد مصير أوروبا ومسار العالم الغربي، وقد أثبتت المحاولات السابقة لإعادة ضبط العلاقات مع بوتين عدم جدواها، ما عزز الشكوك المحيطة بأي اتفاقات سلام قد تظهر من معسكره".