الإسبان ينتخبون برلمانهم وسط خشية من صعود تاريخي لليمين المتطرف

يدلي الإسبان بأصواتهم، الأحد، في انتخابات تشريعية مبكرة يبدو اليمين صاحب الأفضلية فيها، ويمكن أيضا أن تعيد اليمين المتطرف للسلطة لأول مرة منذ انتهاء ديكتاتورية فرانكو.

بعد الإدلاء بصوته في وسط مدريد، صرّح زعيم الحزب الشعبي (يمين)، ألبرتو نونيز فيغو، الذي قد يخلف رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وفق استطلاعات الرأي، للصحافة أنه يأمل أن تبدأ إسبانيا "حقبة جديدة".

ومن بين المرشحين الأربعة الرئيسيين كان سانشيز أوّل من اقترع، وقال للصحافيين إن هذه الانتخابات "مهمة جدا (...) للعالم ولأوروبا"، بحسب "فرانس برس".

في مؤشر إلى أهمية الانتخابات، ارتفعت نسبة الإقبال بشكل حاد في الساعة 14,00 (12,00 ت غ) إلى 40,48 في المئة مقابل 37,92 في المئة، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2019.

وهذا الرقم لا يشمل 2,47 مليون ناخب من أصل 37,5 مليونا صوتوا بواسطة البريد، وهو رقم قياسي بسبب إجراء الانتخابات لأول مرة في منتصف الصيف.

كما تلقى الانتخابات اهتماما استثنائيا في الخارج، بسبب احتمال وصول تحالف بين اليمين المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف الذي قد يكون دعمه ضروريًا حتى يتسنى للحزب الشعبي تشكيل حكومة.

ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يعيد اليمين المتطرف إلى السلطة في إسبانيا، لأول مرة منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو قبل نحو نصف قرن (1975).

"تغيير المسار"

بعد الإدلاء بصوته في مدريد، قال رئيس حزب فوكس سانتياغو أباسكال إنه واثق من أن الانتخابات "ستسمح بتغيير المسار في إسبانيا".

وتأكيدا على أهمية الاقتراع أعلنت وزيرة العمل المنتهية ولايتها يولاندا دياز، وهي زعيمة حزب سومار اليساري الراديكالي وحليفة سانشيز، أن "هذه الانتخابات هي الأهم بالنسبة لأبناء جيلي"، مضيفة أن نتيجتها "ستحدد ملامح العقد القادم".

ومع اقتراب الانتخابات الأوروبية المقررة في 2024، سيشكل فوز اليمين، وربما مشاركة اليمين المتطرف في الحكم في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد انتصاره في إيطاليا العام الماضي، ضربة قاسية لأحزاب اليسار الأوروبية.