روسيا: هجوم القرم نفذته أوكرانيا بالتعاون مع الاستخبارات الغربية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا بالتورط في الهجوم الذي تعرض له جسر القرم صباح الاثنين، وأسفر عن مقتل رجل وزوجته وإصابة ابنتهما، بينما كانوا يعبرون المكان بسيارتهم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الهجوم على جسر القرم نفذه ما وصفته بـ "نظام كييف".

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تليغرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، هذا النظام إرهابي.. القرارات يتخذها المسؤولون والجيش في أوكرانيا بمشاركة مباشرة من سياسيين وأجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، بأن صفارات الإنذار دوت في 8 مدن أوكرانية إلى جانب العاصمة كييف، بعد الهجوم على الجسر.

وبحسب بيانات الوزارة الأوكرانية، فقد "دوت صفارات الإنذار في كل من كييف وتشيرنيهيف وخاركيف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وسومي وكيروفوغراد حوالي الساعة 10.15 بالتوقيت المحلي".