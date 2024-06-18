"تقييم مونتريال".. حلبة صراع بايدن وترامب

أثارت محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهام منافسه الرئيس جو بايدن، بعدم الأهلية الصحية، التساؤلات حول طبيعة الاختبار الإدراكي الذي يخضع له كل من المرشحين الكبيرين في السن والذي يطلق عليه اسم "تقييم مونتريال".

وجدد دونالد ترامب اتهاماته لخصمه جو بايدن بعدم الأهلية الصحية، إلا أنه وقع هذه المرة في زلة مشابهة.

وبحسب موقع "سالون" الأمريكي، فإن ترامب اقترح خلال خطاب ألقاه في مؤتمر في ديترويت نهاية الأسبوع الماضي، أن يخضع بايدن لـ "اختبار إدراكي"، إلا أنه خلط بين اسم طبيب واسم آخر.

ويركز جزء كبير من حملة المرشح الجمهوري ترامب على تضخيم مسألة عمر الرئيس بايدن البالغ 81 عامًا كعائق أمام أداء واجباته بفاعلية لولاية ثانية.

ولكن، يبدو الآن أن ترامب، الذي احتفل للتو بعيد ميلاده الثامن والسبعين يوم الجمعة، هو الذي يتخبط في كلماته.

وذكرت إذاعة "إن بي آر" أن الاختبار، المسمى "تقييم مونتريال الإدراكي"، مصمم للكشف عن الضعف الإدراكي الخفيف مثل العلامات المبكرة لفقدان الذاكرة.

ويستلزم التقييم الإدراكي، حسب ما ذكرته الإذاعة، تذكر قائمة من الكلمات المنطوقة، والاستماع إلى قائمة من الأرقام العشوائية وتكرارها بشكل عكسي، وتسمية أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بحرف معين في دقيقة واحدة، ورسم مكعب بدقة ووصف الطرق التي يتشابه بها جسمان.