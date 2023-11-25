انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور في تشاد
انطلقت الحملة الرسمية للاستفتاء على الدستور في تشاد، المقرّر في 17 من الشهر القادم، وسط انقسامات بين مكونات المشهد السياسي، واتهامات للحكومة بالخروج عن مقررات "الحوار الوطني".
ويتبنى النص الذي اعتمده البرلمان الانتقالي، في يونيو/حزيران الماضي، البنية التوافقية للقانون الأساسي 1996، وبخصوص شكل الدولة، يَعِد مشروع الدستور الجديد باللامركزية المتقدمة بدلاً من الفيدرالية.
ووعدت الحكومة بأن الجميع سيكونون أحراراً في تنظيم الحملات الانتخابية، لكنها خصصت موارد الدولة لتعبئة الأصوات من أجل التصويت بـ "نعم" وفقا لاتهامات المعارضة، التي من المقرر أن يمتنع ممثلوها عن التصويت.
وتندد المعارضة في تشاد بانتهاك ما تم اقتراحه في الحوار الوطني، بطرح سؤال حول شكل الدولة، وحدوي أو فيدرالي للتصويت، فقد قررت الحكومة أن الصيغة الوحدوية هي التي سيقررها الناخبون التشاديون في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الأمر الذي اعتبرته المعارضة "انتهاكاً صارخاً لنص وروح" الحوار الوطني الشامل.
ولم يتردد بعض المدافعين عن الفيدرالية في تغيير لهجتهم للدفاع عن هذا النص الذي تزعم السلطات أنه يقترح لأول مرة لامركزية حقيقية، مع إنشاء مجتمعات مستقلة تتمتع بتمويل مستدام وخدمة عامة إقليمية.
وسيقود حملة "نعم" رئيس الوزراء التشادي صالح كيبزابو، على رأس ائتلاف غير متجانس يضم 230 حزباً و45 حركة، وهدفه تعبئة السكان على نطاق واسع من أجل الحصول على مشاركة قوية وإضفاء الشرعية على النص والعملية الانتقالية، وفق ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية.
وبدلاً من التصويت بـ "لا"، يطالب المعارضون لمشروع الدستور المطروح بالامتناع عن التصويت، ويدينون هذا الدستور، خاصة تنظيم الاستفتاء الذي تسيطر عليه الحكومة من البداية إلى النهاية، وليس من قبل سلطة مستقلة، ولا سيما طريقة تسجيل 900 ألف ناخب إضافي.
ومن بين الممتنعين عن التصويت، نجد أول رئيس للحكومة الانتقالية، ألبرت باهيمي باداكي، وكذلك الحركات التي رفضت الانضمام إلى الحوار الوطني، فيما لم يعلن المعارض الأبرز، سوسيس ماسرا، موقفه بعد، لكنه يدعي أنه قادر على "القيام بأشياء غير متوقعة"، وفق تعبيره.
وقد عاد ماسرا إلى بلاده مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بعد سنوات من المنفى، ويتهمه خصومه بأنّه عاد في إطار صفقة على أن لا يتدخل في موضوع الاستفتاء.