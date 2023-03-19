مقتل قيادي في قوات الباسيج بهجوم مسلح شمال غرب إيران
لقي قائد قوات الباسيج في قرية "جوج تبه" التابعة لمدينة مهاباد الكردية مركز محافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران، مصرعه بهجوم على أيدي مسلحين مجهولين.
وقالت منظمة "هنجاو" الحقوقية الكردية، مساء السبت، إن "أنور عزيزي قائد قوات الباسيج (الذراع العسكري للحرس الثوري الإيراني) في قرية جوج تبه لقي مصرعه على أيدي مسلحين مجهولين خلال هجوم استهدف منزله".
ووفق المنظمة الحقوقية فإن مصادر مطلعة أكدت أن أنور عزيزي أصيب بـ 12 رصاصة عندما هاجم مسلحون منزله في قرية جوج تبه التابعة لمدينة مهاباد.
وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية فإن أنور عزيزي واحد من القادة الميدانيين أثناء قمع وقتل أهل مهاباد خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في منتصف أيلول/سبتمبر 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.