بكين ومانيلا تتبادلان الاتهامات بعد حادث في بحر الصين الجنوبي

اتهمت الفلبين، اليوم الإثنين، سفناً تابعة لخفر السواحل الصيني بالاصطدام "عمداً" بقواربها خلال عملية إعادة تزويد بالإمدادات في منطقة متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي.

يأتي ذلك في وقت تدهورت فيه العلاقات بين مانيلا وبكين. وتبادل الجانبان الاتهامات بعد أحدث واقعة أمس الأحد، والتي تعد الأخطر حتى الآن في المياه المحيطة بجرف سكند توماس وهي منطقة متنازع عليها لكن الواقعة لم تشهد إصابة أي فرد بأذى.

وقالت الصين، أمس الأحد، إن قوارب فلبينية "تصادمت بشكل خطر" مع سفن تابعة لخفر السواحل ومع "سفن صيد صينية" تمارس أنشطة الصيد هناك.