باكستان تستدعي المبعوث الهندي احتجاجا على مقتل مدنيين في كشمير

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم السبت، المبعوث الهندي في البلاد؛ احتجاجا على مقتل مدنيين في منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين.

واتهم الجيش الباكستاني القوات الهندية بقتل المدنيين، إثر إطلاق للنار بصورة عشوائية على مجموعة من الرعاة في قطاع ساتوال عند خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين.

وندد الجيش، في بيان له السبت، بما أسماه "النهج غير الإنساني المعتاد تجاه الكشميريين الأبرياء"، فيما قالت وكالة "رويترز" إن الجيش الهندي لم يرد على طلب للتعليق.