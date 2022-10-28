مساعد كبير لبوتين يزور مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا

زار سيرغي كيرينكو، النائب الأول لكبير الموظفين في مكتب الرئيس فلاديمير بوتين، مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو، وفق ما قال حاكم شبه جزيرة القرم الذي نصبته روسيا.

وأضاف سيرغي أكسيونوف، الحاكم المعين من قبل روسيا لشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014، أن كيرينكو، الرئيس السابق لمؤسسة "روس آتوم" للطاقة النووية، زار ميناء العبارات الذي يتم من خلاله إجلاء الناس من الجزء الخلفي الأيمن من مدينة دنيبرو قبل هجوم أوكراني متوقع.

وقال أكسيونوف، إن "العمل على تنظيم رحيل السكان اكتمل".

وأوضح أن كيرينكو زار أيضا محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وتحدث إلى العاملين فيها.

وكيرينكو هو أحد أكثر مسؤولي الكرملين نفوذا إلى جانب أنطون فاينو كبير الموظفين في مكتب بوتين.

ومن المتوقع أن تكون معركة خيرسون التي تلوح في الأفق عند مصب نهر دنيبرو من أكثر المعارك فصلا في الحرب؛ لأنه سيتقرر فيها مدى قدرة كييف على تخفيف قبضة موسكو على جنوب أوكرانيا.