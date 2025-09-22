9 قتلى جرّاء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السدرة في حيّ الدرج وسط مدينة غزة

البرازيليون ينتفضون ضد مشروع قانون العفو عن بولسونارو (فيديو وصور)

مشهد من الاحتجاجات في البرازيلالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع بضع مدن برازيلية لمعارضة قانون عفو مقترح قد يستفيد منه الرئيس السابق جايير بولسونارو، بحسب "د ب ا".

يشار إلى أنه في الـ11 من سبتمبر الجاري، صدر حكم بسجن بولسونارو "70 عامًا" لمدة أكثر من 27 سنة لمحاولته تدبير انقلاب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام  2022.

ووفقًا لتقديرات أوردتها وسائل الإعلام المحلية، شارك أكثر من 40 ألف شخص في احتجاجات في مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو.

ويخضع حاليًّا الرئيس اليميني السابق للإقامة الجبرية بمنزله .

وأعلن فريقه القانوني اعتزامه الاستئناف ضد إدانته.

وفي الوقت ذاته، يدفع مؤيدو بولسونارو في البرلمان لتسريع إصدار عفو قد يفيده ويفيد حلفاءه.

