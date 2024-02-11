القائمة تضم بوتين وثلاثة آخرين.. روسيا تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة

ذكرت وكالة "تاس"، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس/ آذار.

وقالت إن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعا الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وخلت القائمة من المرشح الروسى المناهض للحرب بوريس ناديجدين، بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس من الترشح، قائلة إنها وجدت مخالفات في جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.