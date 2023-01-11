عضو كنيست يدعو إلى اعتقال لابيد وغانتس

دعا عضو كنيست إسرائيلي عن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إلى اعتقال قادة المعارضة الإسرائيلية، الأمر الذي أثار موجة من ردود فعل واسعة داخل إسرائيل.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن "عضو الكنيست من حزب بن غفير، تسفيكا فوغل، دعا لإصدار مذكرة توقيف بحق يائير لابيد، وبيني غانتس، وغيرهما من قادة المعارضة الحالية".

جاءت تصريحات فوغل، على خلفية "دعوات قادة المعارضة واليسار للتظاهر ضد حكومة بنيامين نتنياهو وزعزعة استقرار البلاد حتى سقوط الحكومة".

وقال فوغل، إن "قادة المعارضة يشكلون خطرا حقيقيا على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "ما فعلوه هو خيانة للوطن".

وردا على ذلك، غرد زعيم المعارضة يائير لابيد على تويتر قائلا: "كان من الواضح أن هذا سيحدث، ففي الدول غير الديمقراطية، تهدد الحكومة دائما باعتقال قادة المعارضة".

ورد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وعضو الكنيست غادي إيزنكوت، قائلاً: "أدعو نتنياهو إلى إدانة ذلك، إن التحالف الذي يدعو إلى اعتقال قادة المعارضة أمر غير مقبول في بلد ديمقراطي".