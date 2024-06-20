بسبب الاتفاق النووي.. أصوليو إيران "متخوفون" من خسارة الانتخابات

حذرت صحيفة "خراسان" التابعة للتيار الأصولي المتشدد في إيران، الخميس، مرشحي التيار من خسارة الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر الجاري، في حال جرت مناظرة خاصة بمناقشة الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الغربية من بينها الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد انسحبت من الاتفاق النووي في آيار/مايو 2018.

وقالت الصحيفة في تقرير، إنه "إذا وصلت المناظرة لموضوع الاتفاق النووي، فإن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان سيفوز بالانتخابات؛ لأن الإصلاحيين يمتلكون تكتيكات مقنعة للشعب الإيراني للحديث عن هذا الاتفاق الذي جرى إبرامه في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني".

وأضافت أن "الأصوليين أنفسهم لا يقبلون أن يكون كلام المرشح المتشدد علي رضا زاكاني حول الاتفاق النووي أصحّ من كلام وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ناهيك عن الأصوات المترددة".

وسوف يشارك ظريف اليوم في المناظرة التلفزيونية الثانية إلى جانب المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي يحظى بدعم واسع من الإصلاحيين.

وقالت "إذا كان لدى الأصوليين وجهة نظر لهذه الحادثة (الاتفاق النووي) ويريدون الرد عليها بالتفصيل، فسوف يقعون في قبضة تكتيكات الإصلاحيين؛ لأن الاتفاق النووي ملك للإصلاحيين، والرأي العام في هذه الحالة يعتبر رسالة الإصلاحيين أكثر صحة مما يعرفه الأصوليون".

وأضافت أن "محمد جواد ظريف يمتلك أدلة مقنعة للجمهور، ولا ترتبط علامته التجارية بالسياسة الخارجية فحسب، بل إن رسالته هي الأكثر موثوقية في قضية خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وتابعت "إن مصير مواجهة المرشحين الأصوليين مع ظريف بشأن قضية خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون هو مصير مواجهة المرشح زاكاني، نفسه، مع ظريف قبل أيام، حيث اتضح أن كلام زاكاني حول الاتفاق النووي لم يكن مقنعاً حتى لجمهوره".

وأوضحت "لذلك يبدو أن الدخول في موضوع الاتفاق النووي لعبة خاسرة مزدوجة للمرشحين الأصوليين. سيتم إبطال رسالتهما وستكون الانتخابات لصالح بزشكيان".

ولفتت الصحيفة، في تقرير، إلى أن "عرض ظريف والمرشح المتشدد سعيد جليلي لقضية الاتفاق النووي ستجعل رسالة ظريف مسموعة على مستوى أوسع، فإن تعزيز رسالة ظريف حول الاتفاق يمكن أن يشكل ضربة كبيرة للمرشحين الأصوليين".

وأعلن مرشح التيار الإصلاحي بزشكيان، الثلاثاء، عن العمل على إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية في حال تمكن من الفوز بمنصب رئيس الجمهورية.