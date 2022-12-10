الصين والعرب يعمقون العلاقات.. و"ضوء أخضر" أمريكي لكييف لضرب العمق الروسي

سلطت صحف عالمية صادرة يوم السبت، الضوء على ختام "القمة العربية الصينية" التي استضافتها السعودية، وتعهدت فيها الأطراف بتعميق العلاقات وتعزيز الشراكات في شتى المجالات.

وناقشت الصحف في تغطيتها أيضا الشأن الإسرائيلي، وأوردت تقارير تكشف أن الحكومة الجديدة التي كان مقررا إعلانها السبت، سوف تتأخر بسبب "الإدانات الجنائية" التي تطال شخصيات اختارها رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو.

ولفتت كذلك إلى تأييد أمريكي ضمني لكييف باستهداف عمق روسيا ردا على استهداف الأخيرة البنى التحتية في أوكرانيا.

العرب والصين.. قمة التعاون وتعميق العلاقات

اختتمت الجمعة، فعاليات "قمة عربية صينية" استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، حيث اتفقت الأطراف على تعميق العلاقات في ما بينها وزيادة مجالات التعاون في شتى المجالات، وذلك بعد زيارة خارجية نادرة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، كانت الولايات المتحدة تراقبها عن كثب.

وسلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الضوء على ما وصفته بقمة "الحقبة الجديدة" بين العرب والصين، حيث تعهدت الدول العربية وبكين بعلاقات أعمق مع شي، بينما شددت المملكة على أنها ستوازن علاقاتها مع الصين والشريك التقليدي لها، الولايات المتحدة.

واختتم شي إقامة استمرت ثلاثة أيام في العاصمة السعودية، قائلاً إن بلاده ستعمل عن كثب مع المنطقة وإنها ستعزز تجارة النفط والغاز.

وحضر الرئيس الصيني، الذي التقى بشكل منفصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قمة دول الخليج وقمة أخرى عربية، في رحلة استمرت ثلاثة أيام.

ووفقاً لتقرير الصحيفة البريطانية، أشادت كل من بكين والرياض بالاجتماعات باعتبارها فصلًا جديدًا في العلاقة التي نمت فيها الصين لتصبح أكبر شريك تجاري للسعودية، والمملكة كأكبر مزوديها من النفط. ووقع الجانبان اتفاقية استراتيجية شاملة وأكثر من عشرين صفقة.