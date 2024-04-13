ترامب يعتزم الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية بنيويورك

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنه يعتزم "الإدلاء بشهادته" في محاكمته الجنائية التي تبدأ الاثنين في نيويورك، في إطار الدعوى المرفوعة ضده بتهمة دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وفقاً لفرانس برس.

ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية، قال ترامب من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا: "سأشهد. أنا أقول الحقيقة. أعني، كل ما يمكنني فعله هو قول الحقيقة".