"التلغراف": إسرائيل لديها فرصة لتفكيك النووي الإيراني

بدوره، أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بقوات الدفاع الإسرائيلية لإحباطها معظم التهديدات القادمة، حيث تمكن عدد صغير فقط من الطائرات دون طيار والصواريخ من الإفلات من الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأضاف أنه لم تحدث سوى أضرار قليلة جدًا، وأن إسرائيل دافعت بنجاح عن أراضيها بمساعدة الولايات المتحدة وشركاء آخرين، وفق قوله.

وتشير جرأة الهجوم إلى أن إيران ربما تهدف إلى استعادة قدرتها على الردع ضد إسرائيل دون تصعيد الصراع إلى حرب واسعة النطاق، بحسب الصحيفة التي استدركت أن "لدى نتنياهو عدة خيارات انتقامية تحت تصرفه، بما في ذلك شن غارات جوية على أهداف إيرانية، مثل القواعد العسكرية أو المباني الحكومية".

وأكدت الصحيفة أن من الممكن أن يستهدف رد محتمل آخر مقر الحرس الثوري أو قواعده في إيران، موضحة أنه إذا اختارت إسرائيل اتخاذ مثل هذه الإجراءات الانتقامية، فقد يؤدي ذلك إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية، حيث يعتقد الجانبان أنهما قد أوضحا وجهة نظرهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يلوح في الأفق، سيناريو أكثر إثارة للقلق إذا تمكنت الطائرات دون طيار والصواريخ الإيرانية من التغلب على الدفاعات الإسرائيلية، ما تسبب في خسائر كبيرة في مدن مثل تل أبيب، مبينة أنه في مثل هذا السيناريو، من المرجح أن يواجه نتنياهو ضغوطًا لاتخاذ إجراءات أكثر جذرية ردًا على ذلك.

وعلى الرغم من التوترات المتصاعدة، ورد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نتنياهو من أي هجوم إسرائيلي على إيران، إضافة إلى ذلك، قد توفر الأزمة لإسرائيل فرصة لاستهداف البرنامج النووي الإيراني الذي سعت إلى تفكيكه من خلال عمليات سرية.

وأضافت الصحيفة أنه في حين أن دوافع إيران للهجوم لا تزال غير واضحة، يعتقد بعض الخبراء أن إيران قد لا ترغب في حرب واسعة النطاق مع إسرائيل بسبب استعدادها العسكري والعقوبات الغربية القائمة، مشيرة إلى أن الإطلاق المباشر للهجوم من الأراضي الإيرانية يمثل خروجًا عن التكتيكات الإيرانية السابقة، ما يثير المخاوف بشأن الطبيعة غير المتوقعة للوضع الحالي.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه "بينما تُبحر إسرائيل والغرب في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر، يجدان نفسيهما في منطقة مجهولة وخطيرة للغاية، مع احتمال حدوث المزيد من التصعيد الذي قد يجر الولايات المتحدة وربما بريطانيا إلى الصراع".