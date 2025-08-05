تركيا.. "لجنة السلام" مع حزب العمال الكردستاني تبدأ أعمالها

بدأت لجنة برلمانية تم تشكيلها حديثًا للإشراف على مبادرة السلام مع حزب العمال الكردستاني أعمالها اليوم الثلاثاء، ما يمثل خطوة أخرى نحو إنهاء التمرد الذي استمر لعقود.

وتختص اللجنة، المؤلفة من 51 نائبًا من معظم الأحزاب الرئيسة، بتقديم مقترحات تتعلق بالإصلاحات القانونية والسياسية والإشراف عليها بهدف إحراز تقدم في عملية السلام، في أعقاب قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه والتخلي عن السلاح.

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وكان مقاتلو حزب العمال الكردستاني قد بدؤوا في التخلي عن سلاحهم في مراسم رمزية بشمال العراق الشهر الماضي، فيما تعد أول خطوة ملموسة نحو نزع السلاح.

ووصف رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش انطلاق أعمال اللجنة بـأنها "منعطف تاريخي"، حسمبا أوردت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقال إن "اللجنة المجتمعة هنا لا تعد وفدًا عاديًا، ولكنها تاريخية، تظهر الشجاعة على إصلاح مستقبلنا والإرادة لتعزيز التكامل الاجتماعي".

وأضاف قبل نهاية اللقاء بالصحفيين: "في هذه القاعة، نشهد بداية عهد جديد يمثل إرادة الدولة".

ومن المتوقع أن تقرر اللجنة اليوم كيف سيسير عملها، كما ستختار اسمًا رسميًا لها.