فرنسا.. اتهام عناصر شرطة بممارسة العنف خلال أعمال الشغب

أعلنت النيابة العامة في فرنسا، اليوم الجمعة، اتهام أربعة عناصر من الشرطة بضرب شاب في مرسيليا خلال أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا في أوائل يوليو، حيث تم توقيف أحدهم احتياطيا.

ووُجّهت للعناصر الأربعة اتهامات بضرب الشاب الذي يبلغ 21 عاما في وسط مرسيليا حينما كانت تشهد على غرار مدن فرنسية عدة، أعمال شغب عنيفة على خلفية مقتل الفتى نائل برصاص ضابط شرطة في نانتير.

بعد بضعة أيام ودخوله المستشفى للعلاج، أكد الشاب هادي في صحيفة "لا بروفانس" اليومية أنه تعرّض للضرب على يد مجموعة مؤلفة من أربعة أو خمسة أشخاص قال إنهم شرطيون في وحدة مكافحة الجريمة.

وقال محامي هادي، جاك-أنطوان بريزيوسي الجمعة: "لقد وجّهت إليه طلقة مثل أرنب ثم تعرض للضرب"، موضحا أن التقرير الطبي الأولي للشاب أفاد بتعطّله عن العمل لمدة 60 يوما.

وأضاف بريزيوسي أن موكله "خضع على الفور لعملية جراحية للأعصاب، وهو حاليا يستخدم خوذة بعد إزالة جزء من عظم الجمجمة".

وعاد هادي الذي يعمل في مطعم في ميرارغ على بعد 40 كيلومترا من مرسيليا، إلى منزله الخميس بعد عملية جراحية ثانية لكسر في الفك، فيما قال محاميه إنه "كان يمكن أن يفقد عينه اليسرى".

وأثار توجيه الاتهام إلى الشرطيين الأربعة وخصوصا إيداع أحدهم الحبس الاحتياطي، غضب نقابات الشرطة، حيث نددت به نقابتا "أليانس" و"أنسا" في بيان مشترك.