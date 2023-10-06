تقرير: هكذا أحكمت أمريكا قبضتها على مصالح دول أوروبية
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير لها، الخميس، أن دول أوروبا الغربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، كانت الأكثر تأثرًا بالأضرار الجانبية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
الصحيفة أوضحت ذلك بالقول: "وجدت تلك الدول فجأة مصالحها خاضعة لمصالح حليفتها الأقوى والأكبر الولايات المتحدة"، مشيرة أنه "لطالما أرادت أمريكا من حلفائها الأوروبيين، التخلّي عن اثنتين من الركائز التي تستند إليها اقتصاداتهم، وهما واردات الطاقة الرخيصة من روسيا، وتصدير التكنولوجيا الأوروبية الحديثة إلى الصين".
ومع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تقول الصحيفة: "أصبحت هذه المطالب أكثر إلحاحًا، وامتثلت إليها أوروبا إلى حد كبير، حيث صوَّت الاتحاد الأوروبي لصالح قرار يحظر استيراد النفط من روسيا في الأيام الأولى من الحرب، بينما كشفت ألمانيا الأكثر اعتمادًا على الصين، الصيف الماضي، النقاب عن أول إستراتيجية للتعامل مع بكين، في خضم التخلص مما يوُصف بتقليل المخاطر والتبعية الاقتصادية للصين".
وتؤكد الصحيفة "أن ثمن ذلك الأمر كان مكلفًا جدًا للدول الأوروبية. وبالنسبة لألمانيا مثلاً، تشير تنبؤات صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن أداءها الاقتصادي هذا العام سيكون الأسوأ مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى".
وتطرقت الصحيفة إلى "أسباب عديدة وراء التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، مثل: ارتفاع أسعار الفائدة، وانقطاع سلاسل الإمداد، ومواجهة قطاع صناعة السيارات الألماني منافسة كبيرة من السيارات الكهربائية، لكن هذا كله لا يُخفي السبب المهم وهو أن ألمانيا يُطلب منها المشاركة في حرب اقتصادية هي في الحقيقة حرب ضدها".
وتابعت: "بينما ينظر الكثير من الأوروبيين إلى روسيا كمصدر تهديد يحدق بهم، إلا أنهم لا ينظرون إلى الصين بالنظرة نفسها، فقد وجدت دراسة حديثة للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن أغلبية الأوروبيين وبنسبة 62%، يأملون أن تبقى أوروبا على الحياد في حال نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين على تايوان".
ومن وجهة نظر الصحيفة، فإن "أحد أسباب التغيّر الآن الذي جعل من رغبات الأمريكيين وأولوياتهم، بمثابة أوامر ملزمة للأوربيين، هو أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد عسكريًا على الولايات المتحدة في ظل تقليص موازناتها الدفاعية إلى أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهذا ما جعلها ربما أكثر اعتمادًا على الأمريكيين مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن".
لكن النظام الذي تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى وضع القوانين للعالم بحسب ما ذكرته الصحيفة، "مرتبط بالاقتصاد أكثر من ارتباطه بالقوة العسكرية الغاشمة. فخلال العقدين الماضيين، استخدمت أمريكا مجموعة أدوات جديدة يشوبها الغموض أحيانًا، لمكافأة من يساعدها ومعاقبة من يتجاوزها".
وقالت "نيويورك تايمز": "هذه الأدوات بدت أقل غموضًا الآن، والشكر موصول إلى باحثين سياسيين اثنين، هما: هنري فاريل من جامعة جون هوبكنز، وأبراهام نيومان من جامعة جورج تاون، لكتابهما الذي نشر، الشهر الماضي، بعنوان (الإمبراطورية السرية: كيف قامت أمريكا بتحويل الاقتصاد العالمي إلى سلاح).
وكشف الباحثان فيه كيفية استفادة الولايات المتحدة من مجموعة مؤسسات مالية تم إنشاؤها، أواخر القرن الماضي، كوسيلة محايدة لجعل الأسواق العالمية أكثر انسيابية، وتشمل هذه المؤسسات نظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) ومقره بلجيكا، وتديره هيئة دولية، لكنه في الحقيقة عرضة للضغط الأمريكي".
ومما ساعد في الأمر، تقول الصحيفة: "إن صعود الإنترنت، جعل الولايات المتحدة مقرًا للجزء الأكبر من البنية التحتية للاتصالات والدوائر السلكية في العالم، بما فيها معظم مراكز الحوسبة السحابية مثل (أمازون ويب سيرفيسيس)، ومايكروسوفت، وغوغل.
وتضيف: "الولايات المتحدة تستطيع، لو أرادت، مسح الاتصالات العالمية وسلاسل الإمداد، أو التأثير عليها.. وفي الحقيقة هي اختارت فعل ذلك بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث قامت بتطويع المؤسسات التي تمكنت من الوصول إليها، واستخدمتها كسلاح دفاعي في حربها على الإرهاب لحماية نفسها كما يزعم فاريل ونيومان، اللذان قالا أيضًا في كتابهما: ببطء وبثبات، حوّلت أمريكا الشبكات الاقتصادية المزدهرة إلى أداة هيمنة".
وزاد بالقول: "تطلّب الأمر براعة 4 رؤساء أمريكيين في مهمة جعل الاقتصاد العالمي رصيدًا إستراتيجيًا مهمًا لأمريكا يمكنها استخدامه ضد أعدائها وخصومها، خاصة الصين، وإيران، وروسيا".
وأكد تقرير الصحيفة: "بمعنى آخر، نجح صُنّاع السياسة في الولايات المتحدة بتحويل الاقتصاد العالمي إلى سلاح، وجعله أداة لا يمكن الوثوق بها بيد القوة الأمريكية".
في المقابل، الدول التي لديها الأسباب الأقوى لتخشى الولايات المتحدة، ردت على ذلك بمحاولة بناء ترتيبات بديلة بحسب ما ذكرته الصحيفة في تقريرها.
وأردفت: "خلال عام ونصف العام، أظهرت روسيا مرونة في وجه الحرب الاقتصادية الشاملة لدرجة أن الصين وإيران ربما تتخذاها أنموذجا يقتدى به في حال تعرّضتا لحروب مشابهة.. وعلى النقيض من ذلك، البلدان الأكثر صداقة للولايات المتحدة مثل ألمانيا اليوم، تعاني كثيرًا لأنها لم تتمكن بعد من تحصين اقتصادها ضد السلاح الاقتصادي الأمريكي".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية