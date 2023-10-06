تقرير: هكذا أحكمت أمريكا قبضتها على مصالح دول أوروبية

وتؤكد الصحيفة "أن ثمن ذلك الأمر كان مكلفًا جدًا للدول الأوروبية. وبالنسبة لألمانيا مثلاً، تشير تنبؤات صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن أداءها الاقتصادي هذا العام سيكون الأسوأ مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى".

وتطرقت الصحيفة إلى "أسباب عديدة وراء التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، مثل: ارتفاع أسعار الفائدة، وانقطاع سلاسل الإمداد، ومواجهة قطاع صناعة السيارات الألماني منافسة كبيرة من السيارات الكهربائية، لكن هذا كله لا يُخفي السبب المهم وهو أن ألمانيا يُطلب منها المشاركة في حرب اقتصادية هي في الحقيقة حرب ضدها".

وتابعت: "بينما ينظر الكثير من الأوروبيين إلى روسيا كمصدر تهديد يحدق بهم، إلا أنهم لا ينظرون إلى الصين بالنظرة نفسها، فقد وجدت دراسة حديثة للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن أغلبية الأوروبيين وبنسبة 62%، يأملون أن تبقى أوروبا على الحياد في حال نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين على تايوان".

ومن وجهة نظر الصحيفة، فإن "أحد أسباب التغيّر الآن الذي جعل من رغبات الأمريكيين وأولوياتهم، بمثابة أوامر ملزمة للأوربيين، هو أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد عسكريًا على الولايات المتحدة في ظل تقليص موازناتها الدفاعية إلى أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهذا ما جعلها ربما أكثر اعتمادًا على الأمريكيين مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن".

لكن النظام الذي تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى وضع القوانين للعالم بحسب ما ذكرته الصحيفة، "مرتبط بالاقتصاد أكثر من ارتباطه بالقوة العسكرية الغاشمة. فخلال العقدين الماضيين، استخدمت أمريكا مجموعة أدوات جديدة يشوبها الغموض أحيانًا، لمكافأة من يساعدها ومعاقبة من يتجاوزها".

وقالت "نيويورك تايمز": "هذه الأدوات بدت أقل غموضًا الآن، والشكر موصول إلى باحثين سياسيين اثنين، هما: هنري فاريل من جامعة جون هوبكنز، وأبراهام نيومان من جامعة جورج تاون، لكتابهما الذي نشر، الشهر الماضي، بعنوان (الإمبراطورية السرية: كيف قامت أمريكا بتحويل الاقتصاد العالمي إلى سلاح).

وكشف الباحثان فيه كيفية استفادة الولايات المتحدة من مجموعة مؤسسات مالية تم إنشاؤها، أواخر القرن الماضي، كوسيلة محايدة لجعل الأسواق العالمية أكثر انسيابية، وتشمل هذه المؤسسات نظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) ومقره بلجيكا، وتديره هيئة دولية، لكنه في الحقيقة عرضة للضغط الأمريكي".