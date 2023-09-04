"المونيتور": أردوغان يحاول تحسين علاقته مع بوتين

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدف من وراء زيارته لمدينة سوتشي الروسية إلى تحقيق هدف رئيس في ذهنه وهو تحسين علاقته بالرئيس فلاديمير بوتين.

وأشار الموقع إلى أن العلاقة بين الرئيسين شهدت خلافات مفتوحة خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد موافقة أنقرة على منح أوكرانيا عضوية حلف "الناتو" وإطلاق سراح قادة أوكرانيين سلمتهم روسيا لتركيا بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة؛ ما أدى إلى انخفاض مستوى الثقة بين بوتين وأردوغان.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن أردوغان خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا، أن بوتين سيزور أنقرة في شهر آب / أغسطس لبحث اتفاق الحبوب لكن هذه الزيارة لم تحدث.