خامنئي: الآن اعترفوا بخطورة الطائرات الإيرانية المسيرة

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية اعترفت الآن بخطورة الطائرات الإيرانية المسيرة.

وأضاف خامنئي، في كلمة له أمام مجموعة من المواهب العلمية بإيران، "أصبحت نخبنا الأكاديمية فخر إيران، وكانوا يقولون إن صور الطائرات الإيرانية المسيرة معدلة بالفوتوشوب، الآن يقولون إن الطائرات الإيرانية دون طيار خطيرة للغاية".

وأوضح أن "الجامعة تمنع الهيمنة، أي إذا استطعت رفع مستوى العلم في البلد، تكون قد خلقت عقبة أمام سيطرة العدو. وتعتبر الجامعة ركيزة مهمة لتقدم البلاد".

وأكد خامنئي: "لقد تناولنا القضايا الأساسية في الصناعة النووية، ونحن لا نبحث عن أسلحتهم وقنابلهم، لكن هذه الصناعة نفسها لها الكثير من النعم".

ونفت إيران إرسال أسلحة لاستخدامها في الحرب الروسية لأوكرانيا، كما نفى الكرملين علمه باستخدام الطائرات دون طيار الإيرانية من قبل الجيش الروسي.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاتهامات الموجهة لإيران بأنها حرب نفسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن استخدام روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار لمهاجمة أوكرانيا هو علامة على "إفلاس موسكو العسكري والسياسي".

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعتقد أن إرسال هذه الأسلحة يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وسيطلبون من مجلس الأمن إبلاغ الأعضاء بهذا الموضوع.

ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين، أطلقت روسيا 42 نموذج طائرة مسيرة على المدن الأوكرانية يوم الإثنين، ومنذ صباح الثلاثاء، استمرت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما تسبب في دمار وإصابات في كييف وخاركيف ودنيبر وزاباروجيا وعدة مدن أخرى في جنوب وشمال أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا، إن 5 أشخاص على الأقل بينهم امرأة قتلوا في الهجمات في كييف، وتسبب هجوم بطائرة مسيرة على أكبر منطقة سكنية في كييف صباح الثلاثاء في انقطاع الكهرباء والماء عن 300 ألف شخص.