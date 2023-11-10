بسبب "يخت الرئيس" وسيارات فخمة لزوجته والنواب.. غضب شعبي واسع يهز نيجيريا 

أثار الإعلان عن ميزانية إضافية مخصصة لشراء يخت للرئيس النيجيري، وسيارات رباعية لزوجته ولنواب البرلمان، غضب النيجيريين الذين يواجهون التهاب أسعار المواد الأساسية، وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ سنوات.

وقال تقرير إخباري لصحيفة "لوموند" الفرنسية إن موافقة الرئيس النيجيري بولا تينوبو على ميزانية تكميلية لتخصيص ملايين الدولارات لشراء يخت رئاسي، وسيارات رباعية الدفع لزوجته وأعضاء البرلمان، أثارت غضب فئات واسعة من النيجيريين بشأن ما اعتبروه هدرا للأموال العمومية وتفاوتا اقتصاديا يتزايد باطراد.