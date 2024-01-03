بلينكن يعتزم زيارة تركيا السبت‎

أبلغ وزير الخارجية هاكان فيدان الصحفيين بأن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور تركيا يوم السبت؛ لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، وفقا لقناة (تي.آر.تي) الرسمية.

وعلى صعيد متصل، كان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود حاجة ملحة لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومنع تصعيد الصراع في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء.

وتعهد الوزيران بالعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية بالتزامن مع تولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع لعام 2024، وفقًا للبيان.