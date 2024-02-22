ميدفيديف: النخب التي تحكم كييف سترحل "طوعا أو جبرا"
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن النخب التي تحكم الآن في كييف يجب أن تغادر، مضيفًا أن البعض سيرحل باختياره، والآخر سيتم إجباره.
وعن سؤال حول مصير الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أجاب ميدفيديف في مقابلة صحفية: "النقطة لا تتعلّق به، النقطة المهمة هي أن النخب نفسها التي تحكم الآن في كييف يجب أن تغادر. سيتم منح البعض مساعدة (على الرحيل)، والبعض الآخر سيتم إجباره" على ذلك.
وفي الأثناء، كشف سيرغي نيكيفوروف، السكرتير الصحفي لزيلينسكي، أن السلطات الأوكرانية تستعدّ لعقد مؤتمر بمشاركة قيادة النظام في كييف الأحد المقبل.
وقال لقناة "رادا" التلفزيونية اليوم "نحن نستعد لأمر هام خاص يوم الـ25 من فبراير. سيكون هذا مؤتمرًا ومحادثة صادقة حول مسارنا المستقبلي، الطريق إلى عام 2024".
وأضاف أن المؤتمر سيشهد حضور "جميع كبار المتحدثين الحكوميين، والقيادة العسكرية السياسية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الأوكراني، وجهاز الأمن الأوكراني، ومديرية المخابرات الرئيسة، ووزارة الصناعة، والسيدة الأولى، ووزارة البنية التحتية، ومكتب زيلينسكي، وبالطبع زيلينسكي نفسه".
وأكد أن المؤتمر سيُثير قضايا تطوير أوكرانيا، والجيش، وإدخال التقنيات الحديثة، والضمانات الأمنية، ودعم الأعمال.