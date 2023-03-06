وكالة الأنباء البلجيكية: طهران مستعدة لتبادل سجناء مع بروكسل
ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية اليوم الإثنين، أن إيران قالت إنها مستعدة لتبادل سجناء مع بلجيكا.
وأيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا يوم الجمعة، اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران قد تقود إلى مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بعاملة إغاثة بلجيكية محتجزة في إيران.
ونهاية شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده لحل مشكلة السجناء مع بلجيكا.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، إن "عبد اللهيان التقى نظيرته البلجيكية حجة لحبيب على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف"، مشيرة إلى أن "الوزيرين بحثا القضايا السياسية الثنائية وبعض القضايا الدولية والقنصلية للبلدين".
وبحسب تقارير صحفية، فإن إيران تعتقل اثنين من حملة الجنسية البلجيكية، حيث تم الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، على أوليفييه فاندكاستيل، عامل الإغاثة البلجيكي، بالسجن 40 عامًا، بتهم "التجسس وغسيل الأموال".
واعتقلت السلطات الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل الذي عمل في إيران لبعض الوقت كمدير لبرنامج منظمة مجلس اللاجئين النرويجية.
من جهتها، قالت السلطات القضائية الإيرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها اعتقلت نحو 40 من الرعايا الأجانب كانوا "يحرضون على الاحتجاجات" التي تصفها طهران بـ"الاضطرابات".
كما حكمت محكمة بلجيكية على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بالسجن 20 عامًا لارتكابه جريمة التخطيط لتفجير اجتماع منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في باريس عام 2018.
لكن بعض المشرعين البلجيكيين أعربوا عن قلقهم من أن المعاهدة قد تؤدي إلى فتح "دبلوماسية الرهائن" وتعرض بلجيكيين آخرين لخطر الاحتجاز.