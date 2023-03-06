وكالة الأنباء البلجيكية: طهران مستعدة لتبادل سجناء مع بروكسل

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية اليوم الإثنين، أن إيران قالت إنها مستعدة لتبادل سجناء مع بلجيكا.

وأيدت المحكمة الدستورية في بلجيكا يوم الجمعة، اتفاقية لتبادل السجناء مع إيران قد تقود إلى مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بعاملة إغاثة بلجيكية محتجزة في إيران.

ونهاية شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده لحل مشكلة السجناء مع بلجيكا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، إن "عبد اللهيان التقى نظيرته البلجيكية حجة لحبيب على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف"، مشيرة إلى أن "الوزيرين بحثا القضايا السياسية الثنائية وبعض القضايا الدولية والقنصلية للبلدين".