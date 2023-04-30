خامنئي: على العراق ألا يسمح بوجود أمريكيين على أراضيه

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي زار طهران اليوم السبت، إن الولايات المتحدة صديق لا يعتمد عليه، وينبغي على العراق ألا يسمح بأي قوات أمريكية على أراضيه.

وتعارض إيران، التي تربطها بالعراق علاقات قوية، الوجود العسكري الأمريكي على حدودها في العراق والخليج، قائلة إن التدخل العسكري الغربي هو السبب الأساسي لانعدام الأمن في المنطقة.