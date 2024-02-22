بوتين يمتطي "البجعة البيضاء".. القاذفة النووية الخارقة (صور وفيديو)

حلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على متن القاذفة النووية الاستراتيجية فرط الصوتية "توبوليف 160" الأكبر والأسرع في العالم.

وصعد بوتين إلى الطائرة النفاثة الأسطورية من مطار مصنع غوربونوف في جمهورية تتارستان الروسية، وحلّق بها لمدة نصف ساعة، بعد إجراء تحضيرات للإقلاع استغرقت 15 دقيقة.

ووصف التلفزيون الروسي الرسمي، الذي بث لقطات من الحدث، إقلاع الرئيس الروسي بالطائرة النفاثة الخارقة من مدرج مصنع غوربونوف في تتارستان، بأنه "حدث فريد". بهدف