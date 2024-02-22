بوتين يمتطي "البجعة البيضاء".. القاذفة النووية الخارقة (صور وفيديو)
حلّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على متن القاذفة النووية الاستراتيجية فرط الصوتية "توبوليف 160" الأكبر والأسرع في العالم.
وصعد بوتين إلى الطائرة النفاثة الأسطورية من مطار مصنع غوربونوف في جمهورية تتارستان الروسية، وحلّق بها لمدة نصف ساعة، بعد إجراء تحضيرات للإقلاع استغرقت 15 دقيقة.
ووصف التلفزيون الروسي الرسمي، الذي بث لقطات من الحدث، إقلاع الرئيس الروسي بالطائرة النفاثة الخارقة من مدرج مصنع غوربونوف في تتارستان، بأنه "حدث فريد". بهدف
يذكر أن الرئيس الروسي زار مصنع قازان في جمهورية تتارستان الروسية، الأربعاء، وتفقد القاذفة العملاقة في نسختها المحدثة، ودخل إلى قمرة القيادة وتعرف على أنظمة عمل الطائرة.
وكان بوتين قد طار على متن "البجعة البيضاء" قبل 19 عاماً، تحديداً في 16 أغسطس/آب 2005 بهدف تفقد حركتها والتعرف على طبيعة عملها، وتم إطلاق صاروخ تجريبي أصاب هدفه بدقة.
وتُعد القاذفة العملاقة ذات الجناحين المتأرجحين نسخة محدثة بشكل كبير من قاذفة القنابل التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وكان الاتحاد السوفيتي يعتزم استخدامها في حال اندلاع حرب نووية مع الغرب لنقل الأسلحة النووية لمسافات طويلة.
وتستطيع القاذفة "توبوليف 160" حمل 12 صاروخ كروز أو 12 صاروخاً نووياً قصير المدى، ويمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف ودون إعادة تزويدها بالوقود.
وتخدم في القوات الجوية الروسية 15 قاذفة منها في الوقت الراهن، على أن يصل إجمالي عددها في الجيش الروسي إلى 30 طائرة في نطاق برنامج الحكومة لتطوير الجيش وإعادة تسليحه.