الصين.. قتيلان و16 مفقودا في فيضانات مدمرة

أودت الانهيارات الطينية والفيضانات في مدينة "شيان" بشمال غرب الصين بحياة شخصين وتسببت في فقدان 16 آخرين، اليوم السبت، حسب ما ذكره التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات دمرت أجزاء كثيرة من الصين وسط أحوال جوية قاسية في أعقاب الإعصار "دوكسوري" الذي وصل إلى اليابسة في إقليم "فوجيان" الجنوبي قبل قرابة ثلاثة أسابيع.

وقال التلفزيون إن الفيضانات جرفت منزلين في قرية في شيان في حين تعرضت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الطاقة لأضرار.

وأضاف التلفزيون أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وقال إن جبال "تشينلينغ" في "شيان" ستظل تواجه الظروف الجوية القاسية التي ستؤدي إلى تآكل التربة وربما المزيد من الانهيارات الطينية.

ولفت التلفزيون الصيني في تقريرين منفصلين إلى أن حركة بعض القطارات توقفت في العاصمة بكين ومدينة هاربين بشمال شرق البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وفي "قوانغشي" بجنوب غرب البلاد، أدى هطول الأمطار الغزيرة في مدينة "نانينغ" إلى حدوث فيضانات مما أجبر الركاب في ساعة الذروة على قيادة العربات والدراجات النارية عبر طرق تغمرها المياه.

وأقامت السلطات المحلية حواجز للسماح بعمليات تصريف المياه على بعض الطرق بينما أرسلت المدينة ما يقرب من 3900 شرطي لتقديم المساعدة.