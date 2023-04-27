مقتل شخص في هجوم صاروخي روسي جنوب أوكرانيا

وقال فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية: "علمنا حتى الآن بإصابة 15 ومقتل شخص".

وأكد كل من كيم ورئيس الشرطة الإقليمية إصابة مبنى سكني.

وتطل ميكولاييف على البحر الأسود، وتقع على بعد نحو 170 كيلومتراً من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وغالباً ما استهدفت القوات الروسية ميكولاييف منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.