مقتل شخص في هجوم صاروخي روسي جنوب أوكرانيا
قتل شخص في هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة ميكولاييف في جنوب أوكرانيا خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون.
وأعلن رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش على تيليغرام أنه "قرابة الساعة الواحدة صباحاً، سمع سكان ميكولاييف دوي أربعة انفجارات قوية".
وأضاف: "بات معروفاً الآن أن صاروخاً أصاب أحد الأبنية الشاهقة، بينما أصاب صاروخ آخر منزلاً خاصاً"، مشيراً إلى أن الكهرباء انقطعت عن بعض المنازل في المدينة.
وقال فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية: "علمنا حتى الآن بإصابة 15 ومقتل شخص".
وأكد كل من كيم ورئيس الشرطة الإقليمية إصابة مبنى سكني.
وتطل ميكولاييف على البحر الأسود، وتقع على بعد نحو 170 كيلومتراً من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
وغالباً ما استهدفت القوات الروسية ميكولاييف منذ بدء غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
ووفقاً لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قُتل أكثر من 8 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بدء الحرب، في آخر تحديث للأرقام جرى منتصف آذار/مارس، لكن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى.
وقبل يوم من هجوم ميكولاييف، تسببت ضربة صاروخية أخرى على متحف في مقتل شخصين وإصابة 10 في مدينة كوبيانسك القريبة من خط المواجهة في شمال شرق البلاد.
ودفع الهجوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اتهام روسيا بمحاولة محو تاريخ بلاده وثقافتها.