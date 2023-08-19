حريق بمطار عسكري في "نوفغورود" الروسية بعد هجوم مسيّرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن حريقًا شبَّ في مطار عسكري في مقاطعة "نوفغورود" نتيجة سقوط مسيَّرة أوكرانية في ساحة للطائرات تابعة للمطار.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة هجوم إرهابي على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود اندلع حريق في ساحة للطائرات".

وأضاف البيان: "تم إخماد الحريق بسرعة لكن تضررت إحدى الطائرات ولم يصب أحد بأي أذى".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، نفذت كييف هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة دون طيار على مطار عسكري في نوفغورود".

وأوضحت أنه "تم اكتشافه المسيّرة من خلال أجهزة المراقبة الخارجية للمطار، وتمت إصابتها، وسقطت في ساحة لوقوف الطائرات".