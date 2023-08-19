حريق بمطار عسكري في "نوفغورود" الروسية بعد هجوم مسيّرة أوكرانية
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن حريقًا شبَّ في مطار عسكري في مقاطعة "نوفغورود" نتيجة سقوط مسيَّرة أوكرانية في ساحة للطائرات تابعة للمطار.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "نتيجة هجوم إرهابي على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود اندلع حريق في ساحة للطائرات".
وأضاف البيان: "تم إخماد الحريق بسرعة لكن تضررت إحدى الطائرات ولم يصب أحد بأي أذى".
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "حوالي الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، نفذت كييف هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرة دون طيار على مطار عسكري في نوفغورود".
وأوضحت أنه "تم اكتشافه المسيّرة من خلال أجهزة المراقبة الخارجية للمطار، وتمت إصابتها، وسقطت في ساحة لوقوف الطائرات".
في المقابل، قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجومًا بطائرات مسيّرة على مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد، في وقت مبكر اليوم السبت، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية المدنية فيما لا يقل عن منطقتين.
وقالت القوات الجوية في كييف إن الجيش أسقط 15 من أصل 17 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا، وذلك في إطار حملة من الهجمات الجوية المنتظمة التي تشنها موسكو على أوكرانيا.
وأفاد نائب حاكم منطقة "خميلنيتسكي"، الواقعة غرب البلاد، بأن اثنين أصيبا، وأن أضرارًا لحقت بعشرات المباني جراء موجة من الانفجارات.
وقال فيتالي بونتشكو حاكم منطقة "جيتومير" إن المسؤولين في المنطقة الواقعة وسط أوكرانيا لا يزالون يقيّمون الأضرار التي وقعت جراء استهداف القوات الروسية منشأة لبنية تحتية غير محددة.