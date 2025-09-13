"مجانين متطرفين".. ترامب يهاجم اليسار الأمريكي بعد مقتل تشارلي كيرك

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بأن تتعافى البلاد بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، في حين شنّ هجوماً حاداً على من أسماهم "مجموعة من المجانين اليساريين المتطرفين".

واتهم ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، السبت، مجموعة "اليسار المتطرف" في الولايات المتحدة بأنها تقف كحاجز أمام المصالحة.

وقال ترامب: "أتمنى أن أرى الأمة تتعافى. لكننا نتعامل مع جماعة يسارية متطرفة من المجانين، وهم لا يتصرفون بنزاهة، ولم يفعلوا ذلك قط"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي للشبكة: "سنرى ما سيحدث. إنهم اليساريون لا يعجبهم ما يحدث. لقد حققنا فوزاً ساحقاً"، على حد تعبيره.

وألقي القبض على المشتبه به في جريمة قتل كيرك، ويدعى تايلر روبنسون، ويبلغ من العمر 22 عامًا، من ولاية يوتا.

وتشير السجلات العامة إلى أن آخر تاريخ لتسجيل روبنسون في سجل الناخبين كان في 13 يوليو/ تموز 2021، دون الإعلان عن أي حزب سياسي.

ويواجه روبنسون تهم القتل العمد، وإطلاق النار غير المشروع المتسبب بإصابات جسدية خطيرة، وعرقلة سير العدالة، وتواصل السلطات تحقيقاتها في القضية.

وأثارت وفاة كيرك جدلًا حول سميّة الحوار السياسي في البلاد، حيث دعا حاكم ولاية "يوتا" الجمهوري، سبنسر كوكس، إلى مزيد من التسامح ووضع حد لتوجيه أصابع الاتهام.

وبعد حادثة إطلاق النار التي وقعت يوم الأربعاء الماضي، ظهر ترامب في فيديو من المكتب البيضاوي، تعهد فيه بأن إدارته ستلاحق "كل من ساهم في هذه الفظاعة.. بما في ذلك المنظمات التي تمولها وتدعمها".

وفي ذلك الفيديو، هاجم ترامب أيضًا "اليسار المتطرف"، رغم أن هوية مطلق النار ودوافعه لم تُعرف بعد.

أخبار ذات علاقة اغتيال تشارلي كيرك يُشعل الجدل حول العنف السياسي في أمريكا

وكان ترامب قد نشر أن سوروس وابنه أليكس، الذي يرأس المنظمة حاليًّا، يجب أن يواجها اتهامات بموجب قانون ريكو؛ "بسبب دعمهما للاحتجاجات العنيفة، وأكثر من ذلك بكثير، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".

وردًّا على ذلك، كتبت المجموعة أنها "لا تدعم أو تمول الاحتجاجات العنيفة. الادعاءات التي تُشير إلى عكس ذلك باطلة، والتهديدات الموجهة لمؤسسنا ورئيسنا مُشينة.. مهمتنا هي تعزيز حقوق الإنسان والعدالة والمبادئ الديمقراطية في الولايات المتحدة وحول العالم".

وأضافت المجموعة: "نحن ندافع عن الحريات الأساسية التي يضمنها دستور الولايات المتحدة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي التي تعد من السمات المميزة لأي ديمقراطية نابضة بالحياة".