دماء و"عملية أمنية كبرى".. ماذا يجري في هامبورغ الألمانية؟ (فيديو وصور)

أعلنت الأجهزة الأمنية الألمانية استنفار الشرطة في مدينة هامبورغ شمال البلاد بعد تقارير عن وقوع هجوم بسكين في محطة القطار الرئيسية، اليوم الجمعة، تسبب بإصابة 12 شخصا بينهم حالات خطيرة.

وأكدت شرطة هامبورغ أن عدة أشخاص أصيبوا بسكين وتم القبض على امرأة مشتبه بها.

ماذا نعرف عن الحادثة؟

قالت الشرطة الألمانية إن "عملية كبرى" تجري في محطة القطار الرئيسية في هامبورغ.

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"هامبورغ مورغن بوست" أن ثلاثة من المصابين في حالة حرجة، في حين أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة.

وذكرت التقارير أن امرأة تم اعتقالها.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بعض المصابين يتلقون العلاج على متن القطارات في المحطة.

وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إن خدمات القطارات إلى المحطة تعطلت بسبب عملية الشرطة، محذرة من "تأخيرات وإلغاءات جزئية".

ثالث هجوم بالسكين خلال أسبوع

وتعد هذه الحادثة أحدث عملية طعن في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأصيب 5 أشخاص في العشرينيات من العمر، أربعة منهم في حالة خطيرة، عندما هاجمهم رجل من أصل سوري في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي في حانة بمدينة بيليفيلد غربي ألمانيا.

تم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 35 عامًا واتهامه بأربع تهم تتعلق بمحاولة القتل.

وقد تولى المدعون الفيدراليون التحقيق في هذا الأمر، قائلين إنهم يعتقدون أن الحادث "كان بدوافع دينية ويجب فهمه على أنه هجوم على النظام الأساسي الديمقراطي الحر".

وفي الوقت نفسه، ألقي القبض على صبي يبلغ من العمر 13 عاما في برلين الجمعة الماضية بعد أن طعن زميلا له يبلغ من العمر 12 عاما في مدرسة بمنطقة شبانداو.