"الجنائية الدولية" تقرر إنشاء مكتب في أوكرانيا

وقعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، اتفاقًا مع أوكرانيا لإنشاء مكتب للمحكمة في البلاد، حسبما أعلنت الهيئة التي أصدرت، الأسبوع الماضي، مذكرة بتوقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المدعي العام الأوكراني، أندريي كوستين، بشأن الاتفاق الذي وقعه باسم أوكرانيا بمقر المحكمة في لاهاي "إنها مجرد بداية، وهي بداية جيدة".

وأضاف في بيان: "أنا مقتنع بأننا لن نتوقف حتى يمثُل جميع مرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في أوكرانيا أمام القضاء (...) وذلك بغض النظر عن منصبهم السياسي أو العسكري".