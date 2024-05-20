تتقدمها الإمارات.. دول دعمت إيران في حادث تحطم مروحية رئيسي
خلف حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعاطفا واسعا وعرضت عدة دول دعم طهران في عمليات البحث عن حطام المروحية وتقديم كل أشكال التعاون.
ومنذ الساعات الأولى لإعلان خبر اختفاء المروحية التي سقطت في منطقة جبلية وسط ضباب كثيف غرب البلاد عرضت دولة الإمارات تقديم الدعم لإسناد جهود البحث عن المروحية.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إنها تقف إلى جانب إيران وإنها مستعدة "لتقديم الدعم في الجهود المبذولة" للعثور على مروحية الرئيس الإيراني.
وأبدت المملكة العربية السعودية من جانبها "قلقها البالغ" إزاء الأنباء الواردة من إيران مؤكدة "استعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الرياض "تتابع بقلقٍ بالغ" الأنباء الواردة بشأن حادث مروحية رئيسي، وتؤكد "وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".
وساهمت فرق إنقاذ من تركيا وروسيا في عمليات البحث، عن المروحية، التي سقطت عندما كان رئيسي عائدا من منطقة حدودية مع أذربيجان، بعدما افتتح سدا مشتركا مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف.
وأرسلت أنقرة فرق إنقاذ لدعم إيران في عمليات البحث، وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن المسيرة التركية "أقينجي" رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني، وشاركت عمليات البحث مع سلطات طهران.
وأعلنت روسيا فجر اليوم الإثنين إرسالها عناصر إنقاذ إلى إيران للمساعدة في عمليات البحث، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة الإعلام الروسية.