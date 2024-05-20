تتقدمها الإمارات.. دول دعمت إيران في حادث تحطم مروحية رئيسي

خلف حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعاطفا واسعا وعرضت عدة دول دعم طهران في عمليات البحث عن حطام المروحية وتقديم كل أشكال التعاون.

ومنذ الساعات الأولى لإعلان خبر اختفاء المروحية التي سقطت في منطقة جبلية وسط ضباب كثيف غرب البلاد عرضت دولة الإمارات تقديم الدعم لإسناد جهود البحث عن المروحية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إنها تقف إلى جانب إيران وإنها مستعدة "لتقديم الدعم في الجهود المبذولة" للعثور على مروحية الرئيس الإيراني.

وأبدت المملكة العربية السعودية من جانبها "قلقها البالغ" إزاء الأنباء الواردة من إيران مؤكدة "استعدادها لتقديم أيّ مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الرياض "تتابع بقلقٍ بالغ" الأنباء الواردة بشأن حادث مروحية رئيسي، وتؤكد "وقوفها إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية".