تقرير: مناورات أمريكية إسرائيلية تحاكي ضرب منشآت نووية إيرانية

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، في تقرير نشرته الاثنين، أن "المناورات ستجري من الثلاثاء حتى الخميس فوق البحر الأبيض المتوسط ​​وستشمل مهمات طويلة المدى، مثل تلك التي قد يحتاجها الطيارون الإسرائيليون للوصول إلى إيران".

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن وإسرائيل "وقعتا اتفاقية تتضمن قيام الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل في الدفاع الصاروخي في أوقات الحرب فيما أجرى الجيشان العديد من مناورات الدفاع الجوي المشتركة في السنوات الأخيرة".