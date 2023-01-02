بلينكن يبحث مع وزير خارجية الصين الجديد العلاقات بين واشنطن وبكين
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ عبر الهاتف، اليوم الأحد، وذلك بعدما عيّنت الصين، الأسبوع الماضي، سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيرًا جديدًا للخارجية.
وكتب بلينكن عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "ناقش خلال مكالمته الهاتفية مع تشين العلاقات بين واشنطن وبكين، والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة".
وعيّنت الصين، يوم الجمعة الماضي، تشين، سفيرها لدى واشنطن والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيرًا جديدًا للخارجية، وذلك في وقت تسعى فيه بكين وواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بينهما.
وحل تشين، البالغ من العمر 56 عامًا، محل وانغ يي، الذي كان وزيرًا للخارجية على مدار العقد الماضي.
وتمت ترقية وانغ، الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، لتولّي دور في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن المتوقع أن يلعب دورًا أكبر في السياسة الخارجية الصينية.
وبدا تشين متفائلًا إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب السفير الصيني القصيرة نسبيًا، والتي استمرت 17 شهرًا، لكن تلك الفترة تزامنت مع تدهور العلاقات بين القوتين العظميين.
وشهدت الفترة التي قضاها وانغ وزيرًا للخارجية ارتفاعًا حادًا في التوتر بين بكين وواشنطن حيال مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة وتايوان.