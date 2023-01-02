بلينكن يبحث مع وزير خارجية الصين الجديد العلاقات بين واشنطن وبكين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ عبر الهاتف، اليوم الأحد، وذلك بعدما عيّنت الصين، الأسبوع الماضي، سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيرًا جديدًا للخارجية.

وكتب بلينكن عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "ناقش خلال مكالمته الهاتفية مع تشين العلاقات بين واشنطن وبكين، والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة".

وعيّنت الصين، يوم الجمعة الماضي، تشين، سفيرها لدى واشنطن والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيرًا جديدًا للخارجية، وذلك في وقت تسعى فيه بكين وواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بينهما.

وحل تشين، البالغ من العمر 56 عامًا، محل وانغ يي، الذي كان وزيرًا للخارجية على مدار العقد الماضي.