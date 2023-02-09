عمدة برشلونة تبلغ نتنياهو بقطع العلاقات مع إسرائيل بشكل مؤقت

أبلغت عمدة مدينة برشلونة الإسبانية آدا كولاو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنها قطعت العلاقات مع إسرائيل "مؤقتا"، وجمَّدت اتفاقية التوأمة مع بلدية تل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس.

وتشغل آدا كولاو (48 عاما)، منصب عمدة برشلونة منذ منتصف العام 2015، وهي سياسية يسارية، وتعد أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وقال موقع IAS الإسرائيلي لخدمات السفر والطيران، إن مقترحا قدمته أحزاب يسارية وعمدة المدينة آدا كولاو في وقت سابق أفضى إلى تبني القرار أمس الأربعاء، حيث تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي خطابا رسميا من عمدة مدينة برشلونة، شرح ملابسات وأسباب المقاطعة المؤقتة.

قرار مؤقت

وورد في الخطاب، حسبما أفاد الموقع العبري، أنه "في ضوء الانتهاكات الحادة والممنهجة لحقوق الفلسطينيين، قررنا عدم الصمت، ومن ثم سنقطع العلاقات مع دولة إسرائيل بشكل مؤقت".

ونبَّه الخطاب إلى أن الخطوة "لا تحمل أي نوع من التمييز ضد السكان اليهود، أو مجتمع أو دين ما، إنما جاءت من باب انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب الإسرائيلي".

وذكر الموقع أن الإعلان جاء في إطار حملة داعمة للفلسطينيين، ضد سياسات "الأبرتهايد"، وأنه لم يخضع للتصويت أمام المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية.