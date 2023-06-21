رئيس فاغنر يتّهم موسكو بـ"تضليل الروس" بشأن هجوم أوكرانيا المضاد

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً أن الهجوم الأوكراني "يفشل"، لكن بريغوجين الذي قادت قواته على مدى شهور هجوماً لاستعادة بلدات في شرق أوكرانيا تشمل باخموت، اتّهم وزارة الدفاع "بالكذب وخسارة أراض لصالح القوات الأوكرانية".

وقال في تسجيل صوتي نشره ناطقون باسمه: "إنهم يضللون الشعب الروسي"، ولفت إلى خسارة عدة قرى بينها بياتيخاتكي، مشيراً إلى نقص في السلاح والذخيرة.

وأضاف: "تم تسليم العدو أجزاء كبيرة" من الأراضي، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية حاولت بالفعل عبور نهر دنيبرو الذي يشكّل حدوداً طبيعياً على خط المواجهة.