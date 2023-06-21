رئيس فاغنر يتّهم موسكو بـ"تضليل الروس" بشأن هجوم أوكرانيا المضاد
اتّهم رئيس مجموعة فاغنر المسلّحة يفغيني بريغوجين كبار المسؤولين في موسكو بخداع الروس بشأن سير الهجوم الأوكراني المضاد، وأشار إلى تقدّم كييف ميدانياً.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أطلق الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في شرق وجنوب الدولة المدعومة من الغرب في مسعى لاستعادة مناطق سيطرت عليها القوات الروسية العام الماضي.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً أن الهجوم الأوكراني "يفشل"، لكن بريغوجين الذي قادت قواته على مدى شهور هجوماً لاستعادة بلدات في شرق أوكرانيا تشمل باخموت، اتّهم وزارة الدفاع "بالكذب وخسارة أراض لصالح القوات الأوكرانية".
وقال في تسجيل صوتي نشره ناطقون باسمه: "إنهم يضللون الشعب الروسي"، ولفت إلى خسارة عدة قرى بينها بياتيخاتكي، مشيراً إلى نقص في السلاح والذخيرة.
وأضاف: "تم تسليم العدو أجزاء كبيرة" من الأراضي، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية حاولت بالفعل عبور نهر دنيبرو الذي يشكّل حدوداً طبيعياً على خط المواجهة.
وتابع: "يتم إخفاء كل ذلك عن الجميع. ستستيقظ روسيا يوماً ما لتكتشف بأنه تم أيضاً تسليم القرم إلى أوكرانيا"، فيما أعلنت كييف بدورها "تحقيق مكاسب متواضعة".
والأربعاء، شدد بوتين مجدداً على أن الجنود الأوكرانيين تكبدوا "خسائر كبيرة"، وقال: "هناك جمود معيّن" على الجبهة.