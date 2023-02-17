المستشار الألماني يدعو لإرسال دبابات إلى أوكرانيا "الآن"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة إن أي دولة حليفة بمقدورها إرسال دبابات قتالية لأوكرانيا عليها أن تفعل ذلك الآن، وأن ألمانيا ستسهل اتخاذ هذا القرار عبر توفير المواد اللوجستية وتعويض المخزونات وتدريب جنود أوكرانيين.

وأضاف المستشار الألماني في مؤتمر ميونيخ للأمن وفقا لنص لخطابه: "بالنسبة لي، هذا مثال على نوع القيادة الذي يتوقعه الناس من ألمانيا".

ووسط ضغوط دولية متزايدة الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية خططا لإرسال دبابات حديثة من طراز ليوبارد2 من مخزونات الجيش لمساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية.