بريطانيا تحتجز 6 نشطاء مؤيدين للفلسطينيين

ألقت الشرطة البريطانية القبض على ستة من أعضاء جماعة (العمل الفلسطيني) الاحتجاجية،الأحد، في إطار تحقيق في مؤامرة مشتبه بها لتعطيل بورصة لندن.

وذكرت الشرطة أن النشطاء الستة كانوا يخططون لاستهداف بورصة لندن صباح الاثنين في محاولة لمنع فتح المبنى والتداول.