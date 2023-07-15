أوكرانيا ترفع اليقظة على الحدود مع بيلاروسيا تحسبًا لتهديد فاغنر
يقف أوليغ مرتديًا زيًا عسكريًا مموهًا وحاملًا بندقية كلاشنيكوف عند معبر حدودي مغلق بين أوكرانيا وبيلاروسيا، ويؤكد أنه يلتزم اليقظة رغم أنه لم يرَ حتى الآن أي إشارة لحضور مقاتلي فاغنر على الطرف المقابل من الحدود.
وأعلن الجيش الأوكراني تعزيز حماية الحدود مع بيلاروسيا بحفر خنادق وزرع ألغام، بعد الأخبار عن انتقال عدد من مقاتلي فاغنر إلى البلد المجاور إثر تمردهم الفاشل في روسيا.
ويقوم أوليغ، البالغ من العمر 26 عامًا، بدورية في معبر سلافوتيش الحدودي المغلق، منذُ الـ24 من شهر شباط/فبراير من العام الماضي، عندما دخلت القوات الروسية منطقة تشيرنيغيف من بيلاروسيا في بداية الغزو، ويقول إن أوكرانيا مستعدة "لصد" القوات الروسية بما في ذلك فاغنر.
ويضيف العسكري متحدثًا لـ"فرانس برس"، إنه "منذ تعرضنا للطعن في الظهر من أراضي بيلاروسيا، لا نستبعد احتمال وجود بعض التحركات أو نشر مقاتلين من فاغنر على الأراضي البيلاروسية".
ولا يزال الغموض يحيط بمصير قوات المجموعة العسكرية الروسية منذ إبرام اتفاق بين موسكو ومينسك ينص على انتقال عناصر من فاغنر إلى بيلاروسيا.
وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية، الجمعة، أن بعضهم على الأقل وصل وباتوا يعملون "مدربين" لجيشها.
لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قلل من أهمية هذه الخطوة، قائلًا إن أوكرانيا "تراقب من كثب التطورات هناك من منظور أمني، وفي الوقت الحالي، لا تهديدات كبيرة".
قريب جدًا
أثناء القيادة جنوبًا إلى قرية دنيبروفسكي القريبة، يمكن ملاحظة علامات نشاط في الغابة: رجال يرتدون ملابس مموهة وتحصينات، إضافة إلى دمى بشرية موضوعة على جانب الطريق.
ويضم الشارع الرئيس في القرية متجرين ونصبًا تذكاريًا للحرب وكنيسة.
وأوضح فيكتور كورين، البالغ من العمر 76 عامًا، أثناء ذهابه إلى المتجر لشراء أغراض، وأوضح برسم خطوط على الأرض بعصاه مدى قرب منزله من نهر دنيبر الذي يشكل الحدود.
ويؤكد: "بالطبع أنا متوتر. لأنه قريب جدًا. هناك نهر بالقرب منا، وحدود، وهؤلاء الملاعين يقاتلون على الجانب الآخر من الحدود"، في إشارة إلى الروس.
وينتقد قائد فاغنر "يفغيني بريغوجين" لإنهائه تمرده على موسكو، وتحالفه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
ويتساءل الرجل المُسن: "كان ذاهبًا إلى موسكو ولم ينجح، لماذا لم يهزمهم؟".
ويقول إيليا بوبوك، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو يرتب رفوفًا في محل بقالة، إنه واثق بقدرة أوكرانيا على الصمود أمام أي هجوم جديد.
ويضيف: "في المرة الأولى استفادوا (الروس) من عنصر المفاجأة. الآن أعتقد أن ذلك لن ينجح. لدينا أناس مدربون على القتال. رجال شجعان. أعتقد أنه ليس هناك ما نخشاه"، ويتابع بنبرة واثقة: "قد يحاولون لكنهم سيخرجون من هنا بسرعة كبيرة".
وتبدي صاحبة المحل كاترينا بوبوك، البالغة من العمر 37 عامًا، ثقة مماثلة بقوات أوكرانيا، وتقول: "كيف يمكن أن نكون متوترين وقد رأيتم الرجال الذين يحموننا؟".
وتؤكد المرأة أنها سمعت في الأخبار عن احتمال وجود فاغنر في بيلاروسيا، لكنها لم ترَ "مؤشرات إلى أن أي شيء قد تغير"، وزاد بل إن "الوضع أهدأ قليلًا، وهو أمر مثير للقلق بعض الشيء".
تحت السيطرة
على الحدود، تنمو حشائش على الطريق الإسفلتي، وبدأت تظهر علامات صدأ في مباني الجمارك.
قبل الحرب، كانت تمر حوالي 500 مركبة يوميًا عبر نقطة العبور.
وصباح أول أيام الغزو، في 24 شباط/فبراير، فجّر حرس الحدود الأوكرانيون جسرًا على الطريق فوق نهر دنيبر الذي يشكل الحدود مع بيلاروسيا.
رغم ذلك، تمكنت القوات الروسية من دخول منطقة تشيرنيغيف في ذلك اليوم، ودار قتال عنيف حتى انسحبت، في نيسان/أبريل 2022، ولا تزال المنطقة تتعرض للقصف بين الفينة والأخرى.
ويقول أوليغ إن القوات الأوكرانية تقدر وجود زهاء ألفي عسكري من الجيش الروسي على الأراضي البيلاروسية بالإضافة إلى طائرات ومروحيات.
لكنه يشدّد على أن الوضع على الحدود "تحت السيطرة وهادئ، ولا نسجل أي استفزازات من الجانب البيلاروسي".