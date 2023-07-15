أوكرانيا ترفع اليقظة على الحدود مع بيلاروسيا تحسبًا لتهديد فاغنر

يقف أوليغ مرتديًا زيًا عسكريًا مموهًا وحاملًا بندقية كلاشنيكوف عند معبر حدودي مغلق بين أوكرانيا وبيلاروسيا، ويؤكد أنه يلتزم اليقظة رغم أنه لم يرَ حتى الآن أي إشارة لحضور مقاتلي فاغنر على الطرف المقابل من الحدود.

وأعلن الجيش الأوكراني تعزيز حماية الحدود مع بيلاروسيا بحفر خنادق وزرع ألغام، بعد الأخبار عن انتقال عدد من مقاتلي فاغنر إلى البلد المجاور إثر تمردهم الفاشل في روسيا.

ويقوم أوليغ، البالغ من العمر 26 عامًا، بدورية في معبر سلافوتيش الحدودي المغلق، منذُ الـ24 من شهر شباط/فبراير من العام الماضي، عندما دخلت القوات الروسية منطقة تشيرنيغيف من بيلاروسيا في بداية الغزو، ويقول إن أوكرانيا مستعدة "لصد" القوات الروسية بما في ذلك فاغنر.