أبرز ما جاء في جلسة محاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التهم المنسوبة إليه في قضية الوثائق السرية، التي مثل بسببها اليوم الثلاثاء، أمام قاض فيدرالي في ميامي.

وقال الرئيس الأمريكي السابق أمام هيئة المحكمة، إنه "غير مذنب" في قضية الوثائق السرية، وتابع: "أنا بريء من تهمة إساءة التعامل مع الأسرار الحكومية"، ونفى التهم الـ37 الموجهة إليه.

وأثناء الجلسة، تلا قاضي الصلح جوناثان غودمان، لائحة اتهامات ترامب في محكمة ميامي بعد الوصول إليها واحتجازه، حسب الإجراءات المعمول بها.