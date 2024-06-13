أمريكا: إحراز تقدم في خطة الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إنه تم إحراز تقدم جيد في الجهود الدولية الرامية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، وفق "رويترز".

وعبّر سوليفان عن أمله في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بحلول موعد اجتماع زعماء مجموعة السبع في القمة التي تنعقد في جنوب إيطاليا، لاحقًا، اليوم.

وأردف قائلًا: إن دول مجموعة السبع الثرية أصبحت متحدة أكثر من أي وقت مضى، إزاء القضايا الرئيسة التي تشمل قدرات‭‭‭‭ ‬‬‬‬الصين الصناعية المفرطة.