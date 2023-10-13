هجوم حماس يكشف تدهور العلاقات بين روسيا وإسرائيل

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إنه لطالما صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه صديقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي مذكراته التي نشرت خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، أشاد نتنياهو، مرارًا وتكرارًا، بالرئيس الروسي لذكائه، وموقفه الودي بشكل خاص" تجاه الشعب اليهودي".

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن بوتين صوّر نفسه أيضًا، طيلة هذه السنوات، كحليف مخلص لدولة إسرائيل، فقد عمل على تعزيز العلاقات الثقافية بين روسيا وإسرائيل، وإلغاء التأشيرات بين البلدين.

ولكن بعد أسوأ هجوم تتعرض له إسرائيل، منذ عقود طويلة، اختفت، على ما يبدو، الصداقة بين الطرفين.. فرغم مرور أكثر من 4 أيام على هجوم حماس المباغت، لم يهاتف بوتين نتنياهو بعد.. ولم ينشر الكرملين أي رسالة تعزية ومواساة لدولة إسرائيل، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أنه في أول تصريحاته حول توغل حركة حماس، قال بوتين إن انفجار العنف بين إسرائيل والفلسطينيين يظهر فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وعدم أخذها في الاعتبار احتياجات الفلسطينيين.. ولم يتطرق إلى الوفيات المروعة في صفوف الإسرائيليين.

وقالت "الغارديان" إن التغير الواضح في لهجة بوتين يشير على ما يبدو إلى خلاف أكبر بين البلدين، وقع منذ بداية الحرب في أوكرانيا.. فمنذ سنوات طويلة، سعى بوتين إلى إقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل، وفي نفس الوقت دعم القضية الفلسطينية، وهي سياسة تعود في الحقيقة إلى الحقبة السوفيتية.