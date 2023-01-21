قبل زيارة مرتقبة لبكين.. بلينكن: هناك انخفاض في التوتر مع الصين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة أن هناك انخفاضا في التوتر مع الصين، لكنه عبّر مجددا عن قلقه حيال تايوان.

ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو عما إذا كان التوتر قد انخفض مع العملاق الآسيوي، أجاب بلينكن: "أعتقد ذلك، لأنك عندما تتحدث وتنخرط، يميل ذلك إلى أن يكون له هذا التأثير".