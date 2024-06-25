خبراء إيرانيون لـ"إرم نيوز": بزشكيان لن يخرج من "عباءة خامنئي"

كشف عدد من الخبراء السياسيين الإيرانيين يمثلون معسكري الإصلاحيين والتيار الأصولي، أن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، المقررة يوم الجمعة المُقبل، سيعمل على تنفيذ سياسات المرشد علي خامنئي ولن يخرج عن سياسات الأخير.

وكان بزشكيان قد قال في مقابلات سابقة، إنه لن يعارض سياسات المرشد علي خامنئي، بل سيعمل على تنفيذها لأنها سياسات النظام الحاكم برمته، ومعتبرًا في مناظرة الليلة الماضية، أن "إنقاذ البلد يتم عبر تنفيذ السياسة العامة للمرشد الأعلى علي خامنئي".

أحد المدافعين

ويقول رحمان موسوي الخبير في قضايا السياسة الخارجية وأستاذ سابق في جامعة بهشتي ومحسوب على معسكر الأصوليين، إن "بزشكيان وهو أحد المدافعين عن ولاية الفقيه والمرشد خامنئي".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه "كمرشح للانتخابات، يواجه بزشكيان أيضًا قيودًا، قد تشمل العقوبات والمشاكل الاقتصادية وما إلى ذلك، ولكن بحسب قدراته يستطيع أن يكون فعالاً وناجحًا في تحقيق أهدافه في مختلف المجالات".