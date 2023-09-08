جوتيريش يطالب مجموعة العشرين بتوفير 500 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زعماء مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، إلى توفير حزمة تحفيز بقيمة 500 مليار دولار على الأقل سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن زعماء مجموعة العشرين بوسعهم التصدي لأزمة المناخ، التي "تخرج عن نطاق السيطرة" وحثهم على إعادة صياغة القواعد المالية الدولية، التي اعتبر بأن "الزمن عفا عليها".

وقال جوتيريش في خطاب ألقاه في نيودلهي، عاصمة الهند، التي ترأس مجموعة العشرين مطلع الأسبوع: "أزمة المناخ تتفاقم بشدة، لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح".

وطلب من مجموعة العشرين الالتزام بالحفاظ على "هدف 1.5 درجة قائمًا"، في إشارة إلى هدف اتفاق باريس للعام 2015 المتمثل في السعي إلى تقييد ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب.