جوتيريش يطالب مجموعة العشرين بتوفير 500 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية
دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، زعماء مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، إلى توفير حزمة تحفيز بقيمة 500 مليار دولار على الأقل سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن زعماء مجموعة العشرين بوسعهم التصدي لأزمة المناخ، التي "تخرج عن نطاق السيطرة" وحثهم على إعادة صياغة القواعد المالية الدولية، التي اعتبر بأن "الزمن عفا عليها".
وقال جوتيريش في خطاب ألقاه في نيودلهي، عاصمة الهند، التي ترأس مجموعة العشرين مطلع الأسبوع: "أزمة المناخ تتفاقم بشدة، لكن الاستجابة الجماعية تفتقر إلى الطموح والمصداقية والإلحاح".
وطلب من مجموعة العشرين الالتزام بالحفاظ على "هدف 1.5 درجة قائمًا"، في إشارة إلى هدف اتفاق باريس للعام 2015 المتمثل في السعي إلى تقييد ارتفاع متوسط درجة حرارة الكوكب.
وقال جوتيريش: "تقدمت بميثاق التضامن المناخي التي يضطلع فيها كبار المتسببين في الانبعاثات بجهود إضافية لخفض الانبعاثات، وتدعم فيه الدول الأكثر ثراء الاقتصادات الناشئة لتحقيق ذلك".
وتحث الخطة البلدان المتقدمة على بلوغ صفر صافي من الانبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040، وأن تبلغ الاقتصادات الناشئة هذا المستوى في أقرب وقت ممكن قبل عام 2050.
وأضاف جوتيريش: "أزمة المناخ تخرج عن نطاق السيطرة، لكن دول مجموعة العشرين في موقع السيطرة.. دول مجموعة العشرين مسؤولة مجتمعة عن 80% من الانبعاثات العالمية، وأنصاف التدابير لن تمنع الانهيار الكامل للمناخ".
وتغير المناخ من بين المشكلات العالمية، التي سيتناولها الزعماء في قمة مجموعة العشرين، التي من المتوقع أن يهيمن عليها الغرب وحلفاؤه مع غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.