ميريام أديلسون.. مليارديرة إسرائيلية من أكبر داعمي ترامب

أنفقت المليارديرة الأمريكية الإسرائيلية ميريام أديلسون 95 مليون دولار على لجنة "حافظوا على أمريكا" المؤيدة للرئيس دونالد ترامب في الربع الثالث، وفقًا لإيداع قدمته لجنة الانتخابات الفيدرالية، ما يكشف عن قائمة ضخمة من المساهمات مع اقتراب الانتخابات.

ووفق مجلة "فوربس" الأمريكية، قدمت أديلسون 4 تبرعات كبيرة إلى لجنة العمل السياسي في الربع الثالث بلغت قيمتها الإجمالية 95 مليون دولار، وهو ما يمثل الغالبية العظمى من مساهمات اللجنة في الربع المذكور.

من هي أديلسون؟

وتقدر مجلة "فوربس" الأمريكية صافي ثروة أديلسون بنحو 34.4 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة الـ54 بين أغنى الأشخاص في العالم ويضعها بين أفضل 10 أغنى نساء في العالم .

وحصلت أديلسون على حصة أغلبية تبلغ 73% في فريق دالاس مافريكس لكرة السلة، العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار دولار.

وظل الملياردير مارك كوبان -وهو مؤيد صريح لنائبة الرئيس كامالا هاريس- رئيس عمليات كرة السلة في الفريق، واحتفظ بحصة أقلية تبلغ 27% في الفريق من خلال الصفقة.

أديلسون هي أرملة الرئيس التنفيذي السابق لشركة لاس فيغاس ساندز شيلدون أديلسون، الذي كان أكبر مانح لترامب في عام 2016، كما تبرع الزوجان بنحو 90 مليون دولار لمجموعات مؤيدة لترامب بمعدل 2020.

وظلت أديلسون مانحة كبيرة للحزب الجمهوري بعد وفاة زوجها في عام 2021.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد امتنعت عن التبرع لترامب في أثناء وجود المرشحة الرئاسية الجمهورية السابقة نيكي هيلي في السباق، حيث كانت الاثنتان صديقتين.

التبرعات لترامب وهاريس

وذكرت "نيويورك تايمز" أن تبرعات أديلسون لمجموعة مؤيدة لترامب أمر بالغ الأهمية للرئيس السابق، إذ جمعت حملة هاريس مليار دولار هذا العام مقارنة بحملة ترامب البالغة 853 مليون دولار.

ومع ذلك، جمعت أكبر 10 لجان عمل سياسي تدعم ترامب نحو 329.4 مليون دولار منذ بداية العام مقارنة بـ256.6 مليون دولار جمعتها أكبر 10 لجان عمل سياسي تدعم هاريس، ما أدى جزئيًا إلى تضييق الفجوة بين المرشحين.