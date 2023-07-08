تقرير: الغرب يسعى لبناء اقتصاد حرب وسط قصور هائل بصناعة الدفاع
قال تقرير نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة حلف الناتو الذين يخشون حرب استنزاف مع روسيا والصين، يركزون على إعادة بناء جيوشهم وإمداداتها خلال قمة حلف الناتو المقبلة يومَي 11 و12 يوليو/تموز في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وجاء في التقرير أن "خلف خطوط النار الدموية التي يخوضها الجنود الأوكرانيون والروس، ثمة معركة حياة أو موت أخرى تدور رحاها لكنها أقل ملاحظة تتمثّل في الحفاظ على تزويد القوات العسكرية بالأسلحة والذخيرة، ومن يخسر المعركة حتمًا سيخسر الحرب، فهو درس تعيد واشنطن تعلّمه من جديد، وقد كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن أوجه قصور هائلة في قدرة وتنظيم صناعة الدفاع الغربية".
وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا مستعدين لخوض حرب طويلة الأمد في المحيط الهادئ، وسيواجهون صراعًا أوروبيًا طويل الأمد".
ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور قوله إنه "إذا مضى على أي حرب خمسة إلى ستة أسابيع فإن التركيز كله يتحوّل إلى تقديم الدعم اللوجستي للقوات وإمدادها"، مشيرًا إلى أنه "في حال وقوع اشتباك مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا والصين فسيتم استخدام مخزونات أسلحة هذه الدول خلال بضع ساعات أو أيام، فيما ستنفد الإمدادات الحيوية الأخرى خلال فترة وجيزة".
وفي ضوء ذلك فقد بدأت بالفعل حكومات دول عدة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة إنتاجها من الأسلحة بعد عقود من التركيز على محاربة الإرهاب وقضايا الأمن الداخلي، وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على بناء اقتصاد حرب لزيادة التصنيع العسكري، فيما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن معارضة بلاده للإنفاق العسكري طويل الأمد.
وأشارت الصحيفة: "لعل في القرن الماضي شواهد لها أصداؤها على عالمنا المعاصر، حيث تعيد إلى الأذهان كيف تحوّلت مدينة ديترويت الأمريكية في 1942 من صناعة السيارات إلى تصنيع الدبابات والقاذفات، حتى ظهر ما بات يُعرف الآن بالمجمع الصناعي العسكري الذي يصف العلاقة المالية والسياسية القائمة بين المشرعين والقوات المسلحة".
في هذا الصدد اعتبر الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل الذي تولّى منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بين مارس/آذار 2016 ومارس 2019 أن "القاعدة الصناعية الدفاعية التي خدمتنا بعد الحرب العالمية الثانية، وساعدتنا على الانتصار في الحرب الباردة ليست هي التي ستساعدنا على الانتصار ضد الصين".
ورأى أنه "يجب العمل على زيادة الإنفاق العسكري والدفاعي في الدول الغربية مشيرًا إلى تعهد دول حلف الناتو في 2014 إبان استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول 2024"، موضحة أن "الولايات المتحدة الأمريكية وعددًا قليلًا من الأعضاء الآخرين في حلف الناتو نفذوا ما تعهدوا به حتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب في أوكرانيا".
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين في حلف الناتو قولهم إن "نصف دول الناتو البالغ عددها 31 قد يصل إنفاقها العسكري إلى 2% من ناتجها الإجمالي المحلي العام المقبل".
وأمام الطموح والواقع، سيسعى القادة الأوروبيون في قمتهم السنوية في ليتوانيا الأسبوع المقبل إلى تثبيت نسبة 2% من ميزانيات دول الاتحاد على الإنفاق العسكري كحد أدنى وعلى مدار العام الماضي، تولى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أيضًا أدوارًا جديدة في تنسيق مشتريات الأسلحة وتعزيزها لتعزيز الكفاءة وتسريع إعادة التسلح.
وحسب تصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية أمام حلقة نقاشية نظّمها المجلس الأطلسي ومقرّه واشنطن، فإن "الولايات المتحدة تقود العديد من التقنيات الناشئة ذات الصلة بالدفاع والأمن من الذكاء الاصطناعي والطاقة الموجهة إلى تكنولوجيا المعلومات وما وراءها، وأن البنتاغون يكافح من أجل تحديد واعتماد ودمج وإدخال هذه التقنيات في التطبيقات العسكرية".
وقال مسؤولون عسكريون أمام التجمع العالمي لمعهد ميلكن في أيار/مايو الماضي، إننا "نحتاج إلى مستثمرين من القطاع الخاص لدعم صناعة الدفاع".
وبالحديث عن التكلفة الباهظة للتصنيع العسكري فقد قدّرت البحرية الأمريكية تكلفة تحديث أربعة أحواض للسفن الحربية لمدة عشرين عامًا التي تعمل على الحفاظ على حاملات الطائرات والغواصات النووية بحوالي 21 مليار دولار أمريكي، وقد وصف مسؤول كبير في مكتب المحاسبة الحكومية هذه التقديرات بأنها "غير منطقية للغاية".
ووفقا لخبراء اقتصاد، فإن "وزارة الدفاع الأمريكية ستكافح من أجل تمويل كل ذلك، أو التوجه للقطاع الخاص والتحول إلى أسواق الدين لجمع حوالي 50 مليار دولار لإكمال هذه المهمة في غضون أربعة أعوام، وفي حال تم تمويل الدفاع خارج ميزانية البنتاغون فسيكون ذلك بمثابة كسر للتقليد، لكن المدافعين عن هذه الفكرة يستشهدون بقيام وزارات أخرى في الإدارة الأمريكية بالاستفادة من أسواق رأس المال كوزارتي التجارة والزراعة اللتين تمولان استثماراتهما في صناعة الرقائق الدقيقة وصولًا إلى إنتاج الأسمدة".
وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول: "تعمل شركات الأسلحة الأمريكية العملاقة على مشاريع دفاعية ضخمة تتعامل فيها على أساس التكلفة، حيث تزود هذه الشركات وزارة الدفاع الأمريكية بفاتورة إنفاقها على البحث والتطوير الدفاعي، وسيحتاج الجيل الجديد من معدات البنتاغون إلى الاعتماد على تقدم الصناعات التجارية في تقنيات الإنتاج، من الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى أتمتة المصانع، حيث ستكون أنظمة التصنيع الجديدة لأنظمة الدفاع المتطورة أمرًا بالغ الأهمية".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"