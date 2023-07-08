تقرير: الغرب يسعى لبناء اقتصاد حرب وسط قصور هائل بصناعة الدفاع

قال تقرير نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة حلف الناتو الذين يخشون حرب استنزاف مع روسيا والصين، يركزون على إعادة بناء جيوشهم وإمداداتها خلال قمة حلف الناتو المقبلة يومَي 11 و12 يوليو/تموز في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وجاء في التقرير أن "خلف خطوط النار الدموية التي يخوضها الجنود الأوكرانيون والروس، ثمة معركة حياة أو موت أخرى تدور رحاها لكنها أقل ملاحظة تتمثّل في الحفاظ على تزويد القوات العسكرية بالأسلحة والذخيرة، ومن يخسر المعركة حتمًا سيخسر الحرب، فهو درس تعيد واشنطن تعلّمه من جديد، وقد كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن أوجه قصور هائلة في قدرة وتنظيم صناعة الدفاع الغربية".

وقالت الصحيفة إن "الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا مستعدين لخوض حرب طويلة الأمد في المحيط الهادئ، وسيواجهون صراعًا أوروبيًا طويل الأمد".

ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور قوله إنه "إذا مضى على أي حرب خمسة إلى ستة أسابيع فإن التركيز كله يتحوّل إلى تقديم الدعم اللوجستي للقوات وإمدادها"، مشيرًا إلى أنه "في حال وقوع اشتباك مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا والصين فسيتم استخدام مخزونات أسلحة هذه الدول خلال بضع ساعات أو أيام، فيما ستنفد الإمدادات الحيوية الأخرى خلال فترة وجيزة".

وفي ضوء ذلك فقد بدأت بالفعل حكومات دول عدة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة إنتاجها من الأسلحة بعد عقود من التركيز على محاربة الإرهاب وقضايا الأمن الداخلي، وقد تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على بناء اقتصاد حرب لزيادة التصنيع العسكري، فيما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن معارضة بلاده للإنفاق العسكري طويل الأمد.

وأشارت الصحيفة: "لعل في القرن الماضي شواهد لها أصداؤها على عالمنا المعاصر، حيث تعيد إلى الأذهان كيف تحوّلت مدينة ديترويت الأمريكية في 1942 من صناعة السيارات إلى تصنيع الدبابات والقاذفات، حتى ظهر ما بات يُعرف الآن بالمجمع الصناعي العسكري الذي يصف العلاقة المالية والسياسية القائمة بين المشرعين والقوات المسلحة".