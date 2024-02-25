ترامب يهزم هايلي في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

هزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت نيكي هايلي، آخر منافسيه الجمهوريّين، في الانتخابات التمهيديّة لحزبه في كارولاينا الجنوبيّة، وفق ما أظهرت توقّعات بثّها عدد من وسائل الإعلام الأمريكيّة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويُمثّل فوز ترامب انتكاسة لهايلي التي تُجسّد جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أنّ هذه الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمةً لها لستّ سنوات.

وفي أوّل تصريحات يُدلي بها بُعيد فوزه، وفي مؤشّر إلى أنّه لم يعد يرى في هايلي تهديدا له، توجّه ترامب من كولومبيا، عاصمة الولاية، إلى الرئيس الأمريكي بالقول "جو (بايدن) أنت مطرود!". وكان ترامب يتحدّث أمام جمع من أنصاره، وسط الهتافات والتصفيق.

وتوقّعت وسائل الإعلام الأمريكيّة فوز ترامب بعد ثوانٍ قليلة فقط على إغلاق مراكز الاقتراع.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدّث باسم ترامب، في بيان "الليلة تنتهي الانتخابات التمهيديّة. حان وقت الانتقال إلى الانتخابات الرئاسيّة حتّى نتمكّن من هزيمة جو المعتوه"، مستخدما أحد التعابير المفضّلة لدى الرئيس الجمهوري السابق.

والجمعة، قال الرئيس السابق لأنصاره خلال تجمّع انتخابي "غدا (السبت) ستُشاركون في واحدة من أهمّ الانتخابات في حياتكم".

وتوعّد ترامب بأن يُبرهن لبايدن والديموقراطيّين "أنّنا آتون بسرعة قطار شحن في تشرين الثاني/نوفمبر"، في الانتخابات الرئاسيّة.

وفتحت مراكز الاقتراع عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلّي (1200 ت غ).

ولم يتعيّن على سكّان كارولاينا الجنوبيّة الإشارة إلى ميولهم الحزبيّة عند تسجيلهم للتصويت.

واعتمدت هايلي على أصوات المعتدلين. وهي تُعدّ محافظة تقليديّة تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبنّي سياسة خارجيّة قويّة.

وحضّت المرشّحة الخمسينيّة المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنواتٍ أربع أُخَر من فوضى ترامب". لكنّها سبق أن خسرت الانتخابات التمهيديّة أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.

وأثنى ناخبون أجرت معهم وكالة فرانس برس مقابلات الخميس في كولومبيا على كلا المرشّحَين، رغم أنّ أحد الناخبين شعر بأنّ هايلي غير مستعدّة لتولّي المنصب بينما وجّه آخر انتقادات لترامب لأنّه "مثير للانقسام".

ورأى ديفيد غيليام (55 عاما)، وهو مستشار مالي قال إنّه سيُصوّت لهايلي، أنّ ترامب "سيُلاحق جميع من لا يتّفقون معه. ولأنّني مسيحي، فأنا لا أشعر بالرضى تجاه ذلك".